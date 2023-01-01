WebCatalog
Numa

Numa

inbox.numa.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Numa çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Bayiler için Yapay Zeka Odaklı Müşteri Yanıt Platformu. Görünürlük + hesap verebilirlik + sağlıklı dozda yapay zeka süper gücü kullanarak BDC'leri ve Danışmanları birinci sınıf iletişimcilere dönüştürür

Web Sitesi: numa.com

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