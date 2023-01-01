Slack'te Yapay Zeka Destekli Müşteri Desteği. Unthread, destek isteklerini atamalar ve SLA'lar içeren öncelikli destek taleplerine dönüştüren bir Slack gelen kutusudur.

Web Sitesi: unthread.io

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