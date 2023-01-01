WebCatalog
Unthread

Unthread

unthread.io

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Unthread çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Slack'te Yapay Zeka Destekli Müşteri Desteği. Unthread, destek isteklerini atamalar ve SLA'lar içeren öncelikli destek taleplerine dönüştüren bir Slack gelen kutusudur.

Web Sitesi: unthread.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Unthread ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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