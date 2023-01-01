Yapay zeka ile desteğinizi artırın Özel bir yapay zekanın sık karşılaşılan sorunları çözmesine izin vererek müşteri hizmetlerinizi otomatikleştirin. Gelen tüm biletleri etiketleyin, önceliklendirin ve yönlendirin. Daha düşük maliyetle daha yüksek üretkenlik.

Web Sitesi: tekst.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, Tekst.ai ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.