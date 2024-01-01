WebCatalog

Rep AI

Rep AI

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Web Sitesi: hellorep.ai

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Rep AI çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Rep, daha fazla trafiği dönüştüren, müşteri destek taleplerini azaltan ve daha fazla satış elde eden, e-Ticaret mağazaları için ilk AI Concierge'i geliştirdi; bunların tümü kendi Rescue AI (davranışsal AI) ve ChatGPT (konuşmalı AI) tarafından destekleniyor. Temsilci, siteyle bağlantısı olmayan site ziyaretçilerine proaktif bir şekilde yaklaşıyor ve onlara rehberli bir alışveriş deneyimi sunuyor. Sonuç? Alışveriş yapanlar ürünleri daha hızlı buluyor, daha alakalı ürün önerileri ve teklifleri alıyor ve mağazayla ilgili tüm soruları hızla yanıtlanıyor. Ortalama dönüşümler %9'a kadar artar. Ortalama AOV %15 arttı. Destek biletlerini %92'den fazla azaltın.

Kategoriler:

Productivity
Bot Platformları Yazılımı

Web Sitesi: hellorep.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, Rep AI ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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atollon.com

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