Rep, daha fazla trafiği dönüştüren, müşteri destek taleplerini azaltan ve daha fazla satış elde eden, e-Ticaret mağazaları için ilk AI Concierge'i geliştirdi; bunların tümü kendi Rescue AI (davranışsal AI) ve ChatGPT (konuşmalı AI) tarafından destekleniyor. Temsilci, siteyle bağlantısı olmayan site ziyaretçilerine proaktif bir şekilde yaklaşıyor ve onlara rehberli bir alışveriş deneyimi sunuyor. Sonuç? Alışveriş yapanlar ürünleri daha hızlı buluyor, daha alakalı ürün önerileri ve teklifleri alıyor ve mağazayla ilgili tüm soruları hızla yanıtlanıyor. Ortalama dönüşümler %9'a kadar artar. Ortalama AOV %15 arttı. Destek biletlerini %92'den fazla azaltın.

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