WebCatalog
Sezzle

Sezzle

sezzle.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Sezzle çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Sezzle, alışveriş yapanlara bugün satın alma ve 6 hafta boyunca 4 faizsiz ödeme yapma olanağı sağlıyor! Dönüşümlerinizi, AOV'nizi ve müşteri memnuniyetinizi artırın.

Web Sitesi: sezzle.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Sezzle ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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