Alternatifler - Gladly
Intercom
intercom.com
Intercom, işletmelerin kişiselleştirilmiş, mesajlaşma tabanlı deneyimler yoluyla daha iyi müşteri ilişkileri kurmasına yardımcı olan bir Konuşmalı İlişkiler Platformudur (CRP). Intercom'un genel merkezi San Francisco'da olup Chicago, Dublin, Sidney ve Londra'da ek ofisleri bulunmaktadır. Şubat 2017...
Botpress
botpress.com
Şaşırtıcı derecede hızlı bir şekilde ChatGPT sohbet robotları oluşturun 🚀. OpenAI tarafından desteklenen ilk yeni nesil sohbet robotu oluşturucu. İşlerinizi halletmek amacıyla projeniz veya işletmeniz için ChatGPT benzeri botlar oluşturun. 🎯
Relevance AI
relevanceai.com
Yapay zeka destekli otomasyon oluşturun ve dağıtın. GPT'yi bir sonraki seviyeye taşıyın ve zincirler ve aracılarla daha fazla dahili iş akışını otomatikleştirin. Tamamen yönetilen dağıtım, az kodlu ve geliştirici dostu.
MarketingBlocks
marketingblocks.ai
Açılış sayfaları, tanıtım videoları, reklamlar, pazarlama metinleri, grafikler, e-postalar, seslendirmeler, blog gönderileri, sanat eserleri ve daha fazlasını oluşturan insan benzeri hepsi bir arada AI pazarlama asistanı
yellow.ai
yellow.ai
Daha düşük maliyetlerle eyleme geçirilebilir sonuçlar sunmak için müşterileriniz ve çalışanlarınızla 135'ten fazla dilde ve 35'ten fazla kanaldaki etkileşimleri otomatikleştirin.
Haptik
haptik.ai
Haptik, markaların 20 kanal ve 100'den fazla dilde yapay zeka odaklı, kişiselleştirilmiş, konuşma deneyimleriyle kullanıcıları edinmesine, dönüştürmesine, etkileşime geçmesine ve memnun etmesine yardımcı oluyor.
Sendbird
sendbird.com
Uygulamanızı sosyal hale getirin. Reddit'ten Paytm'e ve Headspace'e kadar her sevilen uygulama güçlü bir topluluğun desteğiyle büyür. Uygulamanıza sohbet, ses veya video ekleyerek kendinize daha yakın olun.
cogram
cogram.com
Ekibiniz için akıllı bir iş arkadaşınızla üretkenliğinizi ikiye katlayın. Cogram, verilerinizi gizli ve güvende tutarken sanal toplantılarda not almak, eylem öğelerini takip etmek ve sonraki görevleri otomatikleştirmek için yapay zekayı kullanır.
Genesys Cloud
genesys.com
Genesys Cloud CX iletişim merkezi platformu, işletmenizin müşteri yolculuğu boyunca olağanüstü hizmet sunmasını sağlar. Harika CX'i bugün keşfedin.
Comm10
comm100.com
Comm100 Free, sizi canlı sohbet, sesli ve görüntülü sohbet, e-posta, kısa mesaj, Facebook, WhatsApp for Business ve daha fazlasını içeren dijital kanallar üzerinden müşterilerinizle hızlı ve kolay bir şekilde buluşturan ödüllü bir müşteri etkileşim platformudur. Küçük işletmeler için mükemmeldir.
Oct8ne
oct8ne.com
Oct8ne, müşterilerinize gerçek zamanlı olarak ürünleri göstermek ve önermek için entegre kataloğa sahip tek görsel sohbettir (canlı sohbet, sohbet robotu ve Mesajlaşma). Sosyal kanallarınız ve e-mağazanız üzerinden insan temsilciler veya chatbot aracılığıyla 7/24 kişiselleştirilmiş yardım sunun. Cha...
Texthub
texthubai.com
Harika kod, görseller ve metinler oluşturmanıza yardımcı olacak bir araç mı arıyorsunuz? Texthub AI'den başkasına bakmayın! Kullanıcı dostu platformumuz, fikirlerinizi hayata geçirmek için yapay zekanın gücünden yararlanır. Texthub AI'yi bugün deneyin ve oluşturmaya başlayın!
Ultimate
ultimate.ai
Ultimate, dünyanın önde gelen müşteri destek otomasyon platformudur; işletmelerin müşteri hizmetlerini konuşmaya dayalı ve üretken yapay zeka ile ölçeklendirmesine yardımcı olur. İnceleme platformu G2'de tutarlı bir lider olan en son teknolojimiz ve müşteri odaklı desteğimiz, tüm metin tabanlı ilet...
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics, veriye dayalı kararlarınızda sizi daha akıllı, daha hızlı ve daha güvenli kılmak amacıyla işleriniz için güvenilir yardımcı pilotunuz olarak hareket eder. IBM Cognos Analytics, ister veri bilimci, ister iş analisti, ister BT uzmanı olmayan olsun, her kullanıcıya, kurumsal hedef...
Kindly
kindly.ai
Desteği otomatikleştirmek ve satışları artırmak için oluşturulmuş üretken yapay zeka destekli sohbet robotları. Müşteri hizmetleri ve iletişim için yapay zeka ve otomasyon çözümlerinin geliştirilmesinde uzmanlaşmış, Avrupa'nın önde gelen chatbot sağlayıcılarından biriyiz. Müşteri deneyimini geliştir...
Clickatell
clickatell.com
Clickatell, tüketicilere günlük yaşamlarını yönetme ve sohbet yoluyla işletmelerle işlem yapma gücü veriyor.
iAdvize
iadvize.com
iAdvize, E-Ticaret için Üretken Yapay Zeka tarafından desteklenen lider konuşma platformudur. Önde gelen konuşma platformu iAdvize, 2.000'den fazla e-ticaret markasının Trusted Generative AI tarafından desteklenen geniş ölçekte kapsayıcı bir müşteri deneyimi sunmasına olanak tanıyor ve müşteri yolc...
Marvin
heymarvin.com
Merhaba, merhaba, tanıştığıma çok memnun oldum. Biz, tüm müşteri bilgilerini merkezileştirmenize ve kullanıcı odaklı ürünler tasarlamanıza yardımcı olmak üzere tasarlanmış niteliksel bir veri analizi platformu ve araştırma havuzu olan Marvin'iz. Gelişmiş yapay zekayla desteklenen araştırmaların sıkı...
Curious Thing
curiousthing.io
Curious Thing, iş dünyasına yönelik sesli yapay zeka asistanlarının lider sağlayıcısıdır. Tescilli konuşmaya dayalı yapay zeka teknolojimiz ve OpenAI'nin ChatGPT'si ile desteklenen sesli yapay zeka asistanlarımız, müşteri yolculuğunun herhangi bir aşamasında gelen aramaları ve giden müşteri katılımı...
Pypestream
pypestream.com
Pypestream, müşteri hizmetlerine yönelik bir Amerikan kurumsal konuşma yapay zeka çözümüdür. Nisan 2015'te Genesis Media LLC'nin kurucu ortağı Richard Smullen tarafından kuruldu. Pypestream'in New York City ve San Francisco'da ofisleri bulunmaktadır. İşletmeleri tüketicilerle buluşturmayı amaçlayan ...
ChatrHub
chatrhub.com
Müşterilerinize hizmet vermenin daha iyi bir yolu var. Müşterilerle hızlı ve uygun maliyetli bir şekilde etkileşime geçmek için basit ama güçlü çok kanallı çözümler. ChatrHub çok kanallı bir yapay zekadır. chatbot ve canlı temsilci çözümü. Telefonlarınızı, kısa mesajlarınızı, web sitesi widget'ınız...
Upsy Shopping
upsyshopping.com
Upsy Alışveriş Yardımcısı, satışları artırmak ve müşterileri mutlu etmek isteyen web mağazası sahiplerine yönelik bir yapay zeka aracıdır. * Upsy'nin akıllı arama özelliği, ziyaretçilerin görsellerle doğru ürünü hızlı bir şekilde bulmasına yardımcı olmak amacıyla mobil kullanıcılar için optimize ed...
LivePerson
liveperson.com
Yapay olmaktan başka bir şey olmayan, konuşmaya dayalı yapay zeka. İşletmeniz için gerçek sonuçlar sunarken müşterilerinizle anlamlı, kişiselleştirilmiş bağlantılar oluşturun.
Dixa
dixa.com
Müşterilerini seven markaların güvendiği Dixa'nın çok kanallı müşteri hizmetleri yazılımı, hem acenteler hem de müşteriler için en iyi deneyimi sağlar.
Soul Machines
soulmachines.com
Soul Machines, kuruluşların günümüzün dijital dünyalarında ve metaevrende müşteri deneyimlerini yeniden hayal etmelerini sağlayan, özerk bir şekilde canlandırılmış Dijital İnsanlar yaratan, yapay zekanın insanileştirilmesinde bir liderdir. Soul Machines, insan ve makine işbirliğinin tüm yeteneklerin...
Mav
hiremav.com
Mav, büyüme odaklı satış temsilcileri için yapay zeka destekli ilk SMS asistanıdır. Kısa mesaj aracılığıyla potansiyel müşterilerinizle ve müşterilerinizle karşılıklı alışverişi otomatikleştirin. İster toplantı planlamak, ister potansiyel müşterileri değerlendirmek veya potansiyel müşterileri takip ...
Mercury
mercury.ai
Mercury, müşteri deneyimi otomasyonuna yönelik kullanımı kolay, yapay zeka tabanlı bir mesajlaşma ve canlı sohbet platformudur. İşletmelerin web sitesi sohbeti, WhatsApp ve Facebook Messenger'da ölçülebilir sonuçlarla etkili müşteri deneyimleri sunmasına olanak tanır. Müşteriyle yüz yüze kalan ekip...
CBOT
cbot.ai
CBOT, Konuşmaya Dayalı Yapay Zeka ve Üretken Yapay Zeka alanında kurumsal düzeyde yapay zeka çözümleri sunan lider bir Konuşmaya Dayalı Yapay Zeka şirketidir. Yapay zeka tabanlı sohbet robotları aracılığıyla finansal hizmetler, e-ticaret, telekomünikasyon ve müşteri hizmetleri sektörlerindeki müşter...
Verint
verint.com
Verint, Müşteri İlişkileri alanında küresel bir liderdir. Otomasyon, Yapay Zeka ve Bulut alanında Müşteri Deneyimi uzmanları.
Hubtype
hubtype.com
Hubtype, markaların müşterileriyle sorunsuz, anlamlı ve ilham verici bir şekilde iletişim kuracağı yeni bir iletişim çağının yolunu açıyor. Hubtype, konuşma uygulamaları aracılığıyla şirketlerin basit, anlamlı ve müşteri odaklı görüşmeleri geniş ölçekte benimsemesine olanak tanıyor; Sohbet robotları...