İletişim Merkezleri için Kalite Güvence ve İyileştirme platformu. EvaluAgent ile temsilcilerinizi sürekli olarak olağanüstü müşteri deneyimleri için koçluk yapmak, eğitmek ve motive etmek amacıyla tüm kanallardaki her konuşmayı değerlendirebileceksiniz. Çünkü biliyoruz ki… Her Konuşma Önemlidir.

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