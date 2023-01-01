WebCatalog
EvaluAgent

EvaluAgent

evaluagent.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde EvaluAgent çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

İletişim Merkezleri için Kalite Güvence ve İyileştirme platformu. EvaluAgent ile temsilcilerinizi sürekli olarak olağanüstü müşteri deneyimleri için koçluk yapmak, eğitmek ve motive etmek amacıyla tüm kanallardaki her konuşmayı değerlendirebileceksiniz. Çünkü biliyoruz ki… Her Konuşma Önemlidir.

Web Sitesi: evaluagent.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, EvaluAgent ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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