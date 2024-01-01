Olağanüstü müşteri deneyimleri sunmaya kendini adamış olan Boost.ai, kurumsal düzeyde konuşmaya dayalı yapay zekanın ön sıralarında yer almaktadır. İnsanlar ve kuruluşlar arasında benzersiz etkileşimleri mümkün kılmak için yola çıkan Boost.ai, yapay zekanın sınırlarını sorumlu bir şekilde zorlamak için en son teknolojiden yararlanıyor. Tescilli, kendi kendine öğrenen yapay zeka platformu, işletmelere etkileşimleri geniş ölçekte otomatikleştirme, verimliliği artırma ve olumlu sonuçlar elde etme olanağı sağlar. Çeşitli sektörlerdeki kuruluşların güvendiği Boost.ai sanal aracıları, her gün binlerce etkileşimi otomatikleştirerek çözüm oranlarını sürekli olarak yüzde 90'ın üzerinde tutar. 2016 yılında kurulan Boost.ai, Nordic Capital tarafından desteklenmektedir ve genel merkezi Sandnes, Norveç'te olup Los Angeles, Kopenhag ve Londra gibi şehirlerdeki küresel ofislerle faaliyet göstermektedir.

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