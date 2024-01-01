WebCatalog

Boost.ai

Boost.ai

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog Desktop'u indirin.

Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: boost.ai

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Boost.ai çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Olağanüstü müşteri deneyimleri sunmaya kendini adamış olan Boost.ai, kurumsal düzeyde konuşmaya dayalı yapay zekanın ön sıralarında yer almaktadır. İnsanlar ve kuruluşlar arasında benzersiz etkileşimleri mümkün kılmak için yola çıkan Boost.ai, yapay zekanın sınırlarını sorumlu bir şekilde zorlamak için en son teknolojiden yararlanıyor. Tescilli, kendi kendine öğrenen yapay zeka platformu, işletmelere etkileşimleri geniş ölçekte otomatikleştirme, verimliliği artırma ve olumlu sonuçlar elde etme olanağı sağlar. Çeşitli sektörlerdeki kuruluşların güvendiği Boost.ai sanal aracıları, her gün binlerce etkileşimi otomatikleştirerek çözüm oranlarını sürekli olarak yüzde 90'ın üzerinde tutar. 2016 yılında kurulan Boost.ai, Nordic Capital tarafından desteklenmektedir ve genel merkezi Sandnes, Norveç'te olup Los Angeles, Kopenhag ve Londra gibi şehirlerdeki küresel ofislerle faaliyet göstermektedir.

Kategoriler:

Business
Intelligent Virtual Assistants Software

Web Sitesi: boost.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, Boost.ai ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

Intercom

Intercom

intercom.com

Botpress

Botpress

botpress.com

Genesys Cloud

Genesys Cloud

genesys.com

Haptik

Haptik

haptik.ai

yellow.ai

yellow.ai

yellow.ai

LivePerson

LivePerson

liveperson.com

Upsy Shopping

Upsy Shopping

upsyshopping.com

Gladly

Gladly

gladly.com

Supervity

Supervity

supervity.ai

Neocom.ai

Neocom.ai

neocom.ai

DigitalGenius

DigitalGenius

digitalgenius.com

Cognigy

Cognigy

cognigy.com

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

La Opinión

La Opinión

laopinion.com

Quid

Quid

quid.com

LA Weekly

LA Weekly

laweekly.com

Phonexa

Phonexa

phonexa.com

Text-Em-All

Text-Em-All

text-em-all.com

MemeCam

MemeCam

memecam.io

ExpertFile

ExpertFile

expertfile.com

Flight Club

Flight Club

flightclub.com

GeoPostcodes

GeoPostcodes

geopostcodes.com

SmartCue

SmartCue

getsmartcue.com

EvaluAgent

EvaluAgent

evaluagent.com

Experience.com

Experience.com

experience.com

Keşfet

Desktop

Destek

Şirket

Yasal

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Privobot
Privobot
Translatium
Translatium
Monobox
Monobox
TextVocal
TextVocal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.