WebCatalog
Klaus

Klaus

klausapp.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Klaus çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Geniş ölçekte harika müşteri deneyimleri sunun. Dünyanın önde gelen şirketleri, etkili bir QA süreci yürütmek, temsilcilere koçluk yapmak ve müşteriyi elde tutmayı artırmak için Klaus'un müşteri hizmetleri kalite yönetimi platformunu kullanıyor.

Web Sitesi: klausapp.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Klaus ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Skilljar

Skilljar

skilljar.com

EvaluAgent

EvaluAgent

evaluagent.com

Five9

Five9


Catalyst

Catalyst

catalyst.io

LearnUpon

LearnUpon

learnupon.com

RETURNGO

RETURNGO

returngo.ai

Ably

Ably

ably.com

inSided

inSided

insided.com

SevenRooms

SevenRooms

sevenrooms.com

Bettermode

Bettermode

bettermode.com

Voiceflow

Voiceflow

voiceflow.com

Dispatch

Dispatch


    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası