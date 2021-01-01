Alternatifler - Knak Templates
Webflow
webflow.com
Webflow, Inc., web sitesi oluşturma ve barındırma hizmeti olarak yazılım sağlayan, San Francisco merkezli bir Amerikan şirketidir. Çevrimiçi görsel editör platformları, kullanıcıların web siteleri tasarlamasına, oluşturmasına ve başlatmasına olanak tanır.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin.
Wix
wix.com
Wix.com Ltd. (İbranice: וויקס.קום), bulut tabanlı web geliştirme hizmetleri sağlayan İsrailli bir yazılım şirketidir. Kullanıcıların çevrimiçi sürükle ve bırak araçlarını kullanarak HTML5 web siteleri ve mobil siteler oluşturmalarına olanak tanır. Wix'in İsrail'deki genel merkezi ve diğer ofislerin...
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp bir Amerikan pazarlama otomasyon platformu ve e-posta pazarlama hizmetidir. Platform, 2001 yılında Ben Chestnut ve Mark Armstrong tarafından kurulan ve daha sonraki bir tarihte Dan Kurzius'un da katılacağı bir Amerikan şirketi olan işletmecisi Rocket Science Group'un ticari adıdır. "Adını ...
Square
squareup.com
Square, Inc., merkezi San Francisco, Kaliforniya'da bulunan bir Amerikan finansal hizmetler, ticari hizmetler toplayıcısı ve mobil ödeme şirketidir. Şirket, yazılım ve donanım ödeme ürünlerini pazarlamaktadır ve küçük işletme hizmetlerine doğru genişlemiştir. Şirket 2009 yılında Jack Dorsey ve Jim M...
Brevo
brevo.com
Brevo (eski adıyla Sendinblue) işinizi büyütmenize yardımcı olur. E-posta, SMS, sohbet ve daha fazlasını kullanarak müşteri ilişkileri oluşturun. İhtiyaç duyduğunuz araçları, ihtiyaç duyduğunuz anda kullanın. Bedavaya deneyin.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik bir bulut yazılım platformudur ve merkezi Chicago, Illinois'de bulunmaktadır. Şirket, e-posta pazarlamasını, pazarlama otomasyonunu, satış otomasyonunu ve CRM kategorilerini birleştiren müşteri deneyimi otomasyonu (CXA) için yazılım sunmaktad...
Framer
framer.com
Prototip oluşturma basitleştirildi; kod gerekmez, tarayıcı tabanlıdır ve herkes için ücretsizdir. Yarı sürede yüksek sadakat.
Zoho Campaigns
zoho.com
Satışları artıran e-posta pazarlama yazılımı. Güçlü bir müşteri tabanı oluşturmanıza yardımcı olacak e-posta kampanyaları oluşturun, gönderin ve izleyin. Güzel e-posta şablonlarından kullanımı kolay bir düzenleyiciye ve otomasyon araçlarından gerçek zamanlı analizlere kadar Zoho Kampanyaları her şe...
Keap
keap.com
Keap, işinizi büyütmenize, müşteri hizmetlerini geliştirmenize ve satışları artırmanıza yardımcı olur. İş gereksinimlerinize uyacak şekilde Keap Grow, Keap Pro veya Infusionsoft by Keap'i seçin. Ücretsiz deneme başlatın.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc., merkezi Waltham, Massachusetts'te bulunan ve Loveland, Colorado'da ek ofisleri bulunan bir çevrimiçi pazarlama şirketidir; ve New York, New York. Şirket 1995 yılında kuruldu ve daha sonra 2015 yılında Endurance International'a satıldı.
MailerLite
mailerlite.com
Otomasyon, açılış sayfaları ve anketler gibi özelliklerle gelişmiş e-posta pazarlama kampanyaları oluşturun. 14 günlük deneme süresiyle premium özelliklere ücretsiz erişin!
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid (Twilio SendGrid olarak da bilinir), işlem ve pazarlama e-postalarına yönelik Denver, Colorado merkezli bir müşteri iletişim platformudur. Şirket 2009 yılında Isaac Saldana, Jose Lopez ve Tim Jenkins tarafından kuruldu ve Techstars hızlandırıcı programı aracılığıyla geliştirildi. 2017 itib...
ClickFunnels
clickfunnels.com
Potansiyel müşteriler yaratmanız, ürünlerinizi satmanız ve mesajınızı dünyaya ulaştırmanız için SİZE güç veriyoruz! Sadece bir huni uzaktasınız!
Plasmic
plasmic.app
Teknoloji yığınınız için görsel oluşturucu. Kodsuz kodları kod tabanınıza sorunsuz bir şekilde entegre ederek göz alıcı görsel içerik ve sayfalar oluşturun. Ekiplerinizin engelini kaldırın ve ışık hızında gönderin.
Duda
duda.co
Duda Profesyonel Web Sitesi Oluşturucusu ile yüksek dönüşüm sağlayan web sitelerini geniş ölçekte oluşturun ve satın. Ücretsiz denemenizi bugün başlatın.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay, büyüyen şirketlerin web ziyaretçilerinin ilgisini çekmesi ve mutlu müşterilere dönüşmesi için uygun fiyatlı, hepsi bir arada bir pazarlama, satış, destek ve ücretsiz CRM yazılımıdır
Flodesk
flodesk.com
Yeni başlayanlar ve uzmanlar işlerini büyütmek için Flodesk'i kullanıyor. Her cihazda harika görünen e-postalar ve formlar tasarlayın. Ücretsiz dene.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse, e-posta pazarlama yazılımı, açılış sayfası oluşturucu, web semineri barındırma ve çok daha fazlası için çevrimiçi bir platform sunar. Kredi kartı olmadan 30 gün ücretsiz deneyin!
Agile CRM
agilecrm.com
Çevik CRM Yazılımı, küçük işletmeler için satış ve pazarlama otomasyonuna sahip en iyi, kolay, güçlü ve aynı zamanda uygun fiyatlı Müşteri İlişkileri Yönetimidir (CRM).
Builder.io
builder.io
Teknoloji yığınınızı görsel olarak geliştirin. Bileşenlerinizi kullanarak çerçeveniz dahilinde sayfalar ve bölümler oluşturmak için sürükleyip bırakın.
SendPulse
sendpulse.com
Pazarlamanızı otomatikleştirin ve tüm dağıtım kanallarını tek bir platformda birleştirin: e-posta, web push bildirimleri, SMS, Viber. © 2021
Beefree
beefree.io
Hızla güzel e-postalar ve açılış sayfaları oluşturun. BEE, mobil uyumlu e-postalar ve açılış sayfaları tasarlamak için en iyi sürükle ve bırak düzenleyicisidir.
Brizy Cloud
brizy.cloud
İşletmeniz veya müşterileriniz için yüksek oranda dönüşüm sağlayan satış açılış sayfaları, potansiyel müşteri yaratma ve pazarlama açılış sayfaları oluşturmanın en kolay yolu.
Stripo
stripo.email
Stripo bir e-posta tasarım platformudur. AMP, gerçek zamanlı ve etkileşimli içeriğe sahip olanlar da dahil olmak üzere her karmaşıklıkta yüksek kaliteli e-postaları iki kat daha hızlı oluşturmanıza yardımcı oluyoruz. Rahat e-posta üretimi için yerleşik araçlar, 60'tan fazla ESP ile entegrasyon.
OnePage CRM
onepagecrm.com
Küçük işletmelerin satışlara odaklanmasına ve satışları artırmasına yardımcı olan benzersiz CRM yazılımı. GTD ve Satışlara dayalı ilkelerine göre satış aracımız iletişim ve huni yönetimini içerir.
Dorik
dorik.com
Kodsuz Güzel Web Siteleri Oluşturun! 130'dan fazla Kullanıcı Arayüzü Bileşeni ve güzel şablonlarla esnek ve kullanımı kolay nocode web sitesi oluşturucu. Bir sonraki web sitenizi oluştururken zamandan ve paradan tasarruf edin.
Swipe Pages
swipepages.com
Mobil öncelikli AMP açılış sayfalarını kullanarak daha fazla potansiyel müşteri yakalayın ve dönüşüm oranını artırın. 7500'den fazla pazarlamacının güvendiği, özelliklerle dolu açılış sayfası oluşturucu.
Flowcode
flowcode.com
Flowcode 1 numaralı QR kod oluşturucusudur. Gizlilik ve verilerle desteklenen logo, renk ve tasarımın tümü ücretsiz olarak dahildir. Yüksek kaliteli baskı dosyalarını bugün indirin.
involve.me
involve.me
Müşteri Etkileşimini Artırın. Etkileşimli Huniler aracılığıyla. Testler, anketler, hesap makineleri, formlar ve ödeme sayfaları için kodsuz içerik oluşturucu. Müşteri yolculuğunun her adımında kişiselleştirilmiş etkileşimler oluşturun.
Mailjet
mailjet.com
Mailjet ile e-posta göndermenizi kolaylaştırın ve satışlarınızı artırın. Tüm e-posta ve SMS ihtiyaçlarınızı tek ve güçlü bir hizmetle karşılıyoruz.
Leadpages
leadpages.com
Çevrimiçi Olun ve Leadpages ile Büyüyün Dünya çapında küçük işletmelerin ilk tercihi. Kolayca kodsuz web siteleri, yüksek dönüşüm sağlayan açılış sayfaları, açılır pencereler, uyarı çubukları ve daha fazlasını oluşturun.
Drip
drip.com
Drip ile kişiselleştirilmiş müşteri deneyimleri oluşturun, daha fazla gelir elde edin ve pazarlama stratejinizi bir sonraki seviyeye taşıyın.
Instapage
instapage.com
Tıklama sonrası açılış sayfalarını geniş ölçekte oluşturmak, kişiselleştirmek ve optimize etmek için tasarlanmış tek açılış sayfası platformuyla reklam tıklamalarınızı dönüşümlere dönüştürün.
AWeber
aweber.com
AWeber'i bugün ücretsiz deneyin ve e-posta listenizi büyütmek, hedef kitlenizle etkileşime geçmek ve satışları artırmak için tüm çözümleri edinin. Kredi kartına gerek yok.
Campaign Monitor
createsend.com
Unutulmaz e-posta pazarlamasıyla sonuçları artırın. Campaign Monitor'ün basit e-posta pazarlama ve otomasyon araçlarıyla hedef kitlenizle bağlantı kurmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.
Unbounce
unbounce.com
Unbounce, merkezi Vancouver, BC'de bulunan Kanadalı bir yazılım şirketidir. Şirket, web siteleri için açılış sayfaları hazırlıyor ve yıllık Eylem Çağrısı Konferansına ev sahipliği yapıyor.
Pagemaker
pagemaker.io
Pagemaker.io, e-Ticaret için dünyanın ilk açılış sayfası düzenleyicisidir. Dakikalar içinde etkileyici açılış sayfaları oluşturun ve geniş Şablon setimizi, modüllerimizi, düzenlerimizi ve düzenleme seçeneklerimizi keşfedin.
Emma
myemma.com
Kolay, sizinle birlikte çalışabileceğiniz, temel olarak en iyi arkadaşınızın e-posta pazarlaması. En iyi arkadaşlar ilişkileri kolaylaştırır. Sizi neşelendirirler ve zor zamanlarda ortaya çıkarlar. Emma da bunu yapıyor; e-postanız için.
Mail Butler
mailbutler.io
Mailbutler, Apple Mail, Gmail ve Outlook için üretken ve profesyonel kalmanıza yardımcı olan bir e-posta yazılımı uzantısı eklentisidir.
Taplink
taplink.at
Taplink, 10 dakika içinde Instagram'da işletmeniz için yüksek dönüşüm sağlayan bir açılış sayfası oluşturmanıza yardımcı olur. Satışlarınızı artırmak için çok sayıda pazarlama özelliğini kullanın
Acumbamail
acumbamail.com
Kolayca e-posta ve SMS kampanyaları gönderin ve işinizi geliştirin. Mükemmel performans elde etmek için pazarlamanın karmaşık olmaması gerekir. Tek bir araçla e-posta kampanyalarınızı, SMS'lerinizi, açılış sayfalarınızı ve çok daha fazlasını yönetebilirsiniz.
Ontraport
ontraport.com
İşletmenizi harekete geçirmek için tasarlanmış CRM ve pazarlama platformu Ontraport ile pazarlamanızı otomatikleştirin, bağlayın ve optimize edin.
Sender
sender.net
E-posta listeleriniz ile geliriniz arasında köprü kurun. Sender, çok daha az harcayarak müşterilerinizle hızlı ve kolay bir şekilde iletişim kurmanızı ve işinizi büyütmenizi sağlar.
Yext
yext.com
Yext, çevrimiçi marka yönetimi alanında faaliyet gösteren bir New York City teknoloji şirketidir. Bulut tabanlı uygulama ağını, arama motorlarını ve diğer olanakları kullanarak marka güncellemeleri sunar. Şirket 2006 yılında Howard Lerman, Brian Distelburger ve Brent Metz tarafından kuruldu. Son rak...
Omnisend
omnisend.com
E-ticaret e-posta pazarlaması, otomatik e-postalar ve SMS - Omnisend'e geçin ve iş yükünüzü artırmadan satışlarınızı artırın.
Benchmark
benchmarkemail.com
Abonelerin ilgisini çekmek, potansiyel müşterileri geliştirmek, güzel, duyarlı e-postalar göndermek ve sonuçları izlemek için E-posta Pazarlama Hizmeti.
LightFunnels
lightfunnels.com
Çünkü daha iyi bir dönüşüm hunisi platformunu hak ediyorsunuz! Ürünlerinizi satmanıza ve ziyaretçilerinizi alıcılara dönüştürmenize yardımcı olacak güzel ve son derece hızlı dönüşüm hunileri.
Customerly
customerly.io
Müşterilerinize hak ettikleri desteği verin. Müşteri, işinizi büyütürken ve ölçeklendirirken müşterilerinize birinci sınıf destek sunmaya devam etmenizi kolaylaştırır
FreshMail
freshmail.com
FreshMail hesabınıza her yerden erişin. FreshMail'in araçlarının yanı sıra dosyalarınız ve verileriniz özel bir bulutta güvendedir ve her zaman buluşmaya hazırdır
VBOUT
vbout.com
VBOUT, hedef kitlelerine ilgi çekici, kişiselleştirilmiş deneyimler sunarken pazarlama faaliyetlerini otomatikleştirmek ve merkezileştirmek için dünya çapında 1000'lerce işletmenin güvendiği yapay zeka destekli bir pazarlama platformudur. Ajanslar ve iş ortakları, özel planlar oluşturmak, alt hesapl...
Contlo
contlo.com
Otonom Üretken Pazarlamaya Merhaba Deyin. Contlo, yapay zekanın birinci dünyası için oluşturulmuş Yeni Nesil bir pazarlama platformudur. Markanızın Yapay Zeka modeli ve Otonom Yapay Zeka Temsilcileri tarafından desteklenmektedir.
Phonesites
phonesites.com
Ziyaretçilerinizin daha fazlasını müşteriye dönüştürün. Yalnızca 10 dakikada kolayca web siteleri, açılış sayfaları, anketler, açılır pencereler ve dijital kartvizitler oluşturun. Tamam, telefonunuzdan!
CleverReach
cleverreach.com
CleverReach e-posta pazarlama yazılımıyla kolayca profesyonel e-posta kampanyaları oluşturabilirsiniz. Ayrıca alıcılarınızı mükemmel bir şekilde yönetebilir ve sezgisel raporlardan yararlanabilirsiniz.
Wishpond
wishpond.com
Wishpond, pazarlamacıların açılış sayfaları ve yarışmalar oluşturmasını, potansiyel müşterileri takip etmesini, e-posta göndermesini ve daha fazlasını kolaylaştırıyor.
Privy
privy.com
Privy.com, E-Ticaret Pazarlamasını Öğrenmek İçin 1 Numaralı Kaynağınızdır... E-ticaret uzmanlarından, satışlarının 0 dolardan 1 milyon dolara nasıl çıktığını öğrenin.
Levitate
levitate.ai
Mutluluk Platformumuz, kalıcı ilişkiler kurmanıza yardımcı olmak için özgün iletişim araçlarını, özel başarı uzmanlarını ve yapay zekayı birleştirir.
Knak Enterprise
knak.com
Kurumsal pazarlama ekipleri için ölçeklenebilir bir kampanya oluşturma platformu. Knak Enterprise, marka kontrolünü korurken küresel, merkezi olmayan pazarlama ekipleri arasında verimli işbirliğine olanak tanır. Çalışanlarınızın, kodlamaya gerek kalmadan dakikalar içinde güzel e-postalar ve açılış ...
BlueCamroo
bluecamroo.com
Web tabanlı potansiyel müşteri yönetimi, CRM, proje yönetimi, zaman takibi, faturalandırma ve destek bildirimi.