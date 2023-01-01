Önemli Araştırmaları Asla Kaçırmayın. Araştırmaları güncel tutmak, makalelerin okuyabileceğinizden daha hızlı yayınlanması nedeniyle imkansız görünebilir. Araştırmacının devreye girdiği yer burası: keşfi basitleştiriyoruz. 10 araştırma alanındaki 15.000'den fazla dergiyle, yalnızca takip etmek istediğiniz dergileri seçin, biz de size kişiselleştirilmiş bir yayın oluşturalım. Sosyal medya gibi ama daha iyi. Ah, şunu da belirtmeliyiz ki, ücretsiz.

Web Sitesi: researcher-app.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Researcher ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.