WebCatalog
Typeset

Typeset

typeset.io

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Typeset çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Hoş geldin araştırmacı, seni bekliyorduk. Araştırmanızı yayınlamak zordur. Typeset, MS-Word ve LaTeX'e daha akıllı bir alternatiftir. Kabul edilen araştırma makalelerini yazmanıza ve göndermenize yardımcı oluyoruz.

Web Sitesi: typeset.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Typeset ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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