Hoş geldin araştırmacı, seni bekliyorduk. Araştırmanızı yayınlamak zordur. Typeset, MS-Word ve LaTeX'e daha akıllı bir alternatiftir. Kabul edilen araştırma makalelerini yazmanıza ve göndermenize yardımcı oluyoruz.

Web Sitesi: typeset.io

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