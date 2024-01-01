WebCatalog

rapidmail

rapidmail

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: rapidmail.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde rapidmail çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Anyone can create and send successful newsletters with rapidmail. Easy to use, featuring reliable delivery and fully GDPR compliant, you will be able to send modern newsletters without expert marketing knowledge. Join over 200.000 customers already placing their trust in rapidmail today! As a member of the Certified Senders Alliance, our newsletter delivery rate is in the absolute top of the class - thanks to server whitelisting and long-standing experience since 2008.

Kategoriler:

Business
Transactional Email Software

Web Sitesi: rapidmail.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, rapidmail ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

AWS Console

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Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Brevo

Brevo

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SendGrid

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sendgrid.com

Oracle Cloud Infrastructure

Oracle Cloud Infrastructure

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Mailtrap

Mailtrap

mailtrap.io

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GetResponse

getresponse.com

SendPulse

SendPulse

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Mailjet

Mailjet

mailjet.com

Emma

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myemma.com

Zoho ZeptoMail

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