WhatCounts, muhteşem bir platform ve onu destekleyecek tam hizmet ajansıyla önemli olanı göndermenize yardımcı olan bir e-posta servis sağlayıcısıdır. Bilgili e-posta uzmanlarımızdan ve gelişmiş bir e-posta pazarlama platformundan yararlanarak daha fazla gelir elde etmek için şirketlerle ortaklık yapıyoruz. Hedef kitlelerine akıllı, kişiselleştirilmiş dijital mesajlar sunmak isteyen pazarlamacılara veri yönetimi, yazılım ve hizmetler sağlıyoruz. WhatCounts ekibi, abonelerinizin her zaman anlamlı mesajlar almasını sağlamak için çok çalışıyor.

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