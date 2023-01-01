WebCatalog

MailMonitor

MailMonitor

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Web Sitesi: mailmonitor.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde MailMonitor çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

From inbox placement and blocklist monitoring to email campaign performance analytics, MailMonitor’s has every essential tool you need to optimize your email marketing campaigns and ensure you’re always following email marketing best practices. MailMonitor is your technology partner that you always needed to make the most of your email marketing campaigns and improve their deliverability. We determine if your campaign will make it to your customer’s inbox before you spend a penny on it. We empower you to fix issues and become a marketing hero.

Kategoriler:

Productivity
Email Deliverability Tools

Web Sitesi: mailmonitor.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, MailMonitor ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Brevo

Brevo

brevo.com

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

MailerLite

MailerLite

mailerlite.com

SendGrid

SendGrid

sendgrid.com

Mailtrap

Mailtrap

mailtrap.io

SendPulse

SendPulse

sendpulse.com

Campaign Monitor

Campaign Monitor

createsend.com

Emma

Emma

myemma.com

Zoho ZeptoMail

Zoho ZeptoMail

zoho.com

OpenText

OpenText

opentext.com

SparkPost

SparkPost

sparkpost.com

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