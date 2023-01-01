WebCatalog
Warmy

Warmy

warmy.io

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Warmy çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

E-posta Kanalınızı Güvenilir kılmak için e-posta teslimine yönelik otomatik hepsi bir arada araç. En gelişmiş yapay zeka otomatik süreçlerini kullanan, en yüksek e-posta teslim edilebilirliğine sahip E-posta Pazarlama kampanyaları için hazır posta kutuları.

Web Sitesi: warmy.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Warmy ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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