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SalesHandy

SalesHandy

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Web Sitesi: saleshandy.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde SalesHandy çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Satış ekiplerinin üretkenliğini artırmak için E-posta İzleme ve Planlama, Adres Mektup Birleştirme, Otomatik Takip ve E-posta şablonları.

Web Sitesi: saleshandy.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, SalesHandy ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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