SwiftERM, e-posta pazarlamasına yönelik bir yapay zeka hiper kişiselleştirme SaaS'ıdır. Sık ziyaret edilen e-ticaret siteleri içindir. Her bir benzersiz tüketicinin bir sonraki satın alma olasılığının en yüksek olduğu ürünü tahmin etmek için sitenizden toplanan tüm verileri kullanır. Tamamen otonom olarak çalışır; sıfır insan katılımıyla. Sizden alışveriş yapan her kişiyle olan ilişkinizi, her birinin sunduğu sürekli değişen ürünlere yansıyan bir birey olarak takdir ederek besler. Yaşamları boyunca en acil ihtiyaçlarını, isteklerini ve arzularını belirler; son teknoloji ürünü bir yapay zeka algoritması, e-ticaret pazarlamasında en yüksek yatırım getirilerinden birini sunar.

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