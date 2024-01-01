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SwiftERM

SwiftERM

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Web Sitesi: swifterm.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde SwiftERM çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

SwiftERM, e-posta pazarlamasına yönelik bir yapay zeka hiper kişiselleştirme SaaS'ıdır. Sık ziyaret edilen e-ticaret siteleri içindir. Her bir benzersiz tüketicinin bir sonraki satın alma olasılığının en yüksek olduğu ürünü tahmin etmek için sitenizden toplanan tüm verileri kullanır. Tamamen otonom olarak çalışır; sıfır insan katılımıyla. Sizden alışveriş yapan her kişiyle olan ilişkinizi, her birinin sunduğu sürekli değişen ürünlere yansıyan bir birey olarak takdir ederek besler. Yaşamları boyunca en acil ihtiyaçlarını, isteklerini ve arzularını belirler; son teknoloji ürünü bir yapay zeka algoritması, e-ticaret pazarlamasında en yüksek yatırım getirilerinden birini sunar.

Web Sitesi: swifterm.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, SwiftERM ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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