WebCatalog
Caden AI

Caden AI

trycaden.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Caden AI çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

GPT-4 tarafından desteklenen, müşteri desteğine yönelik yapay zeka yardımcı pilotu. Müşteri hizmetleri temsilcilerinin mesajlara hızlı ve verimli bir şekilde yanıt oluşturmasına yardımcı olma konusunda uzmanız. Platformumuz süreci kolaylaştırarak temsilcilerin kolaylıkla yanıt oluşturmasına olanak tanır ve sonuçta onlara değerli zaman tasarrufu sağlar.

Web Sitesi: trycaden.com

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