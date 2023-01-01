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Publicate

Publicate

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: publicate.it

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Publicate çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Publicate is a SaaS application that helps content marketers leverage curated content to drive new leads and real marketing results. Create curated content assets like email newsletters, roundup blog posts, resource hubs, and branded social shares in minutes - then add a lead capture form to any piece of content. It's simple: curate content, generate leads.

Kategoriler:

Business
Email Template Builder Software

Web Sitesi: publicate.it

Yasal Uyarı: WebCatalog, Publicate ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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Brevo

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Zoho Campaigns

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Constant Contact

constantcontact.com

MailerLite

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SendGrid

SendGrid

sendgrid.com

Flodesk

Flodesk

flodesk.com

GetResponse

GetResponse

getresponse.com

SendPulse

SendPulse

sendpulse.com

Beefree

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