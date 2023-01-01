WebCatalog
Castmagic

Castmagic

app.castmagic.io

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Castmagic çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Podcast sesini anında kullanıma hazır içeriğe dönüştürün. İçeriğinizin 10 katı. Mp3'ünüzü yükleyin, gösteri notlarını, özetleri, öne çıkanları, alıntıları, sosyal gönderileri ve daha fazlasını indirin.

Web Sitesi: castmagic.io

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