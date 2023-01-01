WebCatalog
Sivi

Sivi

instant.sivi.ai

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Sivi çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

AI ile çarpıcı Görsel Tasarımları 10 kat daha hızlı oluşturun. Sivi ile metninizi anında görsel içeriğe dönüştürün. Yapay zekayı kullanarak hikayenizden, web sayfanızdan, makalenizden vb. düzenlenebilir banner'lar, sosyal gönderiler, Google görüntülü reklamlar ve daha fazlasını otomatik olarak oluşturabilirsiniz.

Web Sitesi: sivi.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, Sivi ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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