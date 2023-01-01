WebCatalog
Aify.co

Aify.co

aify.co

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Yapay zeka tarafından yazılan makaleler oluşturmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Blogunuzun Google, Google Haberler ve diğer arama motorlarında referans verilen SEO dostu makalelerini basit ve hızlı bir şekilde oluşturun. Yapay zeka tarafından yazılmış bir makaleyi, sanki profesyonel bir yazar tarafından yazılmış gibi, yalnızca birkaç dakika içinde alın.

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