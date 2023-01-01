LinkedIn, web siteleri ve mobil uygulamalar aracılığıyla çalışan, Amerikan iş ve istihdam odaklı bir çevrimiçi hizmettir. 5 Mayıs 2003'te başlatılan bu program, iş ilanı veren işverenler ve özgeçmişlerini ilan eden iş arayanlar dahil olmak üzere esas olarak profesyonel ağ oluşturmak için kullanılıyor. 2015 yılı itibarıyla şirketin gelirinin büyük kısmı, üyeleri hakkındaki bilgilere erişimin işe alım görevlilerine ve satış profesyonellerine satışından elde edildi. Aralık 2016'dan bu yana tamamı Microsoft'a ait bir yan kuruluştur. Mayıs 2020 itibarıyla LinkedIn'in 150 ülkede 706 milyon kayıtlı üyesi vardı. LinkedIn, üyelerin (hem çalışanlar hem de işverenler) gerçek dünyadaki profesyonel ilişkileri temsil edebilecek çevrimiçi bir sosyal ağda profiller ve birbirleriyle "bağlantılar" oluşturmasına olanak tanır. Üyeler herkesi (mevcut üye olsun veya olmasın) "bağlantı" olmaya davet edebilir.

Web Sitesi: linkedin.com

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