WebCatalog

LinkedIn

LinkedIn

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: linkedin.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde LinkedIn çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

LinkedIn, web siteleri ve mobil uygulamalar aracılığıyla çalışan, Amerikan iş ve istihdam odaklı bir çevrimiçi hizmettir. 5 Mayıs 2003'te başlatılan bu program, iş ilanı veren işverenler ve özgeçmişlerini ilan eden iş arayanlar dahil olmak üzere esas olarak profesyonel ağ oluşturmak için kullanılıyor. 2015 yılı itibarıyla şirketin gelirinin büyük kısmı, üyeleri hakkındaki bilgilere erişimin işe alım görevlilerine ve satış profesyonellerine satışından elde edildi. Aralık 2016'dan bu yana tamamı Microsoft'a ait bir yan kuruluştur. Mayıs 2020 itibarıyla LinkedIn'in 150 ülkede 706 milyon kayıtlı üyesi vardı. LinkedIn, üyelerin (hem çalışanlar hem de işverenler) gerçek dünyadaki profesyonel ilişkileri temsil edebilecek çevrimiçi bir sosyal ağda profiller ve birbirleriyle "bağlantılar" oluşturmasına olanak tanır. Üyeler herkesi (mevcut üye olsun veya olmasın) "bağlantı" olmaya davet edebilir.

Web Sitesi: linkedin.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, LinkedIn ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

LinkedIn Messaging

LinkedIn Messaging

linkedin.com

Robert Half

Robert Half

roberthalf.com

Indeed

Indeed

indeed.com

Alongside

Alongside

alongside.com

Meetsy

Meetsy

meetsy.io

Eurowings

Eurowings

eurowings.com

YouCruit

YouCruit

youcruit.com

WE t‪v‬

WE t‪v‬

wetv.com

LinkOut

LinkOut

linkout.network

talent3sixty

talent3sixty

talent3sixty.com

ING Australia

ING Australia

ing.com.au

RoundGlass Cross

RoundGlass Cross

cross.round.glass

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası