Alternatifler - Dronedesk

Skycatch

skycatch.com

Fiziksel dünya için kurumsal düzeyde coğrafi veri yazılımı. Veri gereksinimleri ne kadar karmaşık olursa olsun, küresel müşterilerin neden tekrarlanabilirlik, yüksek doğruluk ve hız için Skycatch çözümlerini tercih ettiğini görün.