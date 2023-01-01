WebCatalog
Wittix

Wittix

wittix.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Wittix çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Günlük finansal işlemlerinizi kendi IBAN hesabınızla kolayca yönetin. Şube ziyaretine gerek yok. SEPA transferlerini destekleyen tüm AB bankalarıyla hem gelen hem de giden SEPA ödemelerini gerçekleştiriyoruz.

Web Sitesi: wittix.com

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