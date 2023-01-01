CallerDesk, işletmeler için Kullanıma Hazır Sesli iletişim platformu sağlayan bir Bulut telefon şirketidir. Çalışanların tüm gelen/giden çağrılarını takip etmenize, ekibinizin not eklemesine, takip işlemlerini ve müşteri geri bildirimlerini takip etmenize yardımcı olur.

Web Sitesi: callerdesk.io

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