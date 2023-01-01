WebCatalog
Smarty Accounting

Smarty Accounting

acc.smartysoftware.net

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Smarty Accounting çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Girişimciler düşünülerek tasarlanan akıllı yazılım Smarty, tüm muhasebe ihtiyaçlarınızı kontrol panelinize getirmek için arayüz faturalandırmayı, ödeme takibini, harcamaları, banka hesabı senkronizasyonunu ve farklı mali raporları birleştirir. Ödemeleri kaydedebilir ve müşterilere otomatik hatırlatıcılar gönderebilir, ayrıntılı raporları dışa aktarabilir ve yazdırabilir, envanterleri otomatik olarak güncelleyebilir, bütçenizi yönetebilir, KDV iadesini HMRC'ye dosyalayabilir, banka hesaplarınızı senkronize edebilir ve banka işlemlerini mutabakata varabilir ve birden fazla para birimi ekleyebilirsiniz.

Web Sitesi: acc.smartysoftware.net

Yasal Uyarı: WebCatalog, Smarty Accounting ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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