Smarty Accounting

Girişimciler düşünülerek tasarlanan akıllı yazılım Smarty, tüm muhasebe ihtiyaçlarınızı kontrol panelinize getirmek için arayüz faturalandırmayı, ödeme takibini, harcamaları, banka hesabı senkronizasyonunu ve farklı mali raporları birleştirir. Ödemeleri kaydedebilir ve müşterilere otomatik hatırlatıcılar gönderebilir, ayrıntılı raporları dışa aktarabilir ve yazdırabilir, envanterleri otomatik olarak güncelleyebilir, bütçenizi yönetebilir, KDV iadesini HMRC'ye dosyalayabilir, banka hesaplarınızı senkronize edebilir ve banka işlemlerini mutabakata varabilir ve birden fazla para birimi ekleyebilirsiniz.

Web Sitesi: acc.smartysoftware.net

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