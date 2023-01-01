WebCatalog
Digi Khata

Digi Khata

digikhata.pk

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Digi Khata çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

DigiKhata %100 ücretsiz, güvenli ve basit bir muhasebe uygulamasıdır. DigiKhata uygulamasıyla ticari işlemlerinizi kolayca kaydedin ve yönetin ve ödemelerinizi 3 kat daha hızlı kurtarın.

Web Sitesi: digikhata.pk

Yasal Uyarı: WebCatalog, Digi Khata ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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