WebCatalog
Paytron

Paytron

app.paytron.com.au

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Paytron çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Bir işletmenin ödeme yapmasının ve ödeme almasının basit yolu. Defter tutma işlemlerinizi otomatikleştiren ve nakit akışınızı iyileştiren, zamandan tasarruf etmenizi ve gelirinizi artıran işletme hesabı.

Web Sitesi: paytron.com.au

Yasal Uyarı: WebCatalog, Paytron ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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