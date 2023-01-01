Bir işletmenin ödeme yapmasının ve ödeme almasının basit yolu. Defter tutma işlemlerinizi otomatikleştiren ve nakit akışınızı iyileştiren, zamandan tasarruf etmenizi ve gelirinizi artıran işletme hesabı.

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