Jortt girişimciler, vakıflar ve diğer dernekler için otomatik muhasebe, KDV iadesi ve mali tablolar sunar.

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