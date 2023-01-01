WebCatalog
Heartbeat

Heartbeat

app.heartbeat.chat

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Heartbeat çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Konuşmaları, etkinlikleri, içerikleri ve daha fazlasını kendi alanınızda barındırın. Heartbeat, mükemmel şekilde kişiselleştirilmiş bir çevrimiçi topluluk oluşturmanız için gereken yapı taşlarını sunar.

Web Sitesi: heartbeat.chat

Yasal Uyarı: WebCatalog, Heartbeat ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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