WebCatalog

elv.ai

elv.ai

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Web Sitesi: elv.ai

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde elv.ai çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Sosyal medya profilleri ve web sitelerinde güvenli ve sivil çevrimiçi tartışmaları teşvik etmek için yapay zekanın ve eğitimli insan moderatörlerin gücünü birleştiriyoruz. Yapay zeka, zararlı yorumları otomatik olarak tespit edip gizlerken, insan moderatörler de yanlış pozitifleri önleyerek ifade özgürlüğünü korur. Yalnızca çevrimiçi tartışmaları otomatik olarak yönetmekle kalmayıp aynı zamanda hedef kitleniz ve onların duyguları hakkında öngörüler sağlayan gelişmiş ve karmaşık bir topluluk yönetimi aracı sunuyoruz. Tüm sosyal medya profillerinizin ve web sitelerinizin topluluk yönetimini tek bir yerde birleştirerek topluluğunuza kapsamlı bir genel bakış sunar.

Kategoriler:

Productivity
Diğer Sosyal Medya Yazılımları

Web Sitesi: elv.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, elv.ai ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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Blog2Social

blog2social.com

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