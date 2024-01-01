Sosyal medya profilleri ve web sitelerinde güvenli ve sivil çevrimiçi tartışmaları teşvik etmek için yapay zekanın ve eğitimli insan moderatörlerin gücünü birleştiriyoruz. Yapay zeka, zararlı yorumları otomatik olarak tespit edip gizlerken, insan moderatörler de yanlış pozitifleri önleyerek ifade özgürlüğünü korur. Yalnızca çevrimiçi tartışmaları otomatik olarak yönetmekle kalmayıp aynı zamanda hedef kitleniz ve onların duyguları hakkında öngörüler sağlayan gelişmiş ve karmaşık bir topluluk yönetimi aracı sunuyoruz. Tüm sosyal medya profillerinizin ve web sitelerinizin topluluk yönetimini tek bir yerde birleştirerek topluluğunuza kapsamlı bir genel bakış sunar.

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