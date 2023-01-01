WebCatalog
Symbolic ID

Symbolic ID

symbolic.id

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Symbolic ID çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Sembolik Kimlik, tartışmaların, çalışmaların ve kamuoyuna fayda sağlayan diğer bilim ürünlerinin teşvik edildiği sosyal medya ve bilgi yönetimi platformlarının bir birleşimidir.

Web Sitesi: symbolic.id

Yasal Uyarı: WebCatalog, Symbolic ID ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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