Kamu radyosunun Science Friday programının arkasındaki kişilerden bilim, teknoloji ve diğer harika şeyler. Meraklı insanlar için beyin eğlencesidir.

Web Sitesi: sciencefriday.com

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