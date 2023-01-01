WebCatalog
Brandwise AI

Brandwise AI

app.brandwise.ai

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Brandwise AI çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Yapay zeka destekli marka yöneticinizle tanışın. Brandwise, markaya zarar veren, nefret dolu, ırkçı yorumları ve spam'i sosyal medya gönderilerinizden ve reklamlarınızdan otomatik olarak gizler.

Web Sitesi: brandwise.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, Brandwise AI ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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