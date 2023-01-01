WebCatalog
MemberHub

MemberHub

memberhub.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde MemberHub çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Çevrimiçi ödemeler, e-mağaza, iletişim yönetimi/CRM özellikleri, bağış toplama kampanyalarından oluşan eksiksiz bir paket, güzel e-postalar ve haber bültenleri, bir web sitesi oluşturucu ve daha fazlasıyla MemberHub, kar amacı gütmeyen kuruluşların ve gönüllü kuruluşlar tarafından destekçileriyle etkileşime geçmelerine, daha az çalışmayla para toplamalarına ve daha fazlasına yardımcı olur. uçtan uca uzman yardımı alın.

Web Sitesi: memberhub.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, MemberHub ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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