WebCatalog
Impactive

Impactive

impactive.io

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Impactive çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Impactive (eski adıyla Outvote), ilerici kampanyalar ve amaçlar için dijital bir organizasyon merkezi. Gönüllüleri organize edin, destekçilerle iletişim kurun, para toplayın, oy alın ve daha fazlasını yapın: Impactive, dijital organizasyon için hepsi bir arada merkezinizdir.

Web Sitesi: impactive.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Impactive ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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