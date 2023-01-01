Impactive (eski adıyla Outvote), ilerici kampanyalar ve amaçlar için dijital bir organizasyon merkezi. Gönüllüleri organize edin, destekçilerle iletişim kurun, para toplayın, oy alın ve daha fazlasını yapın: Impactive, dijital organizasyon için hepsi bir arada merkezinizdir.

Web Sitesi: impactive.io

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