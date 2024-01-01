Storiad
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Web Sitesi: storiad.com
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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
Storiad, kitap farkındalığını artırmak ve kitap satışlarını artırmak amacıyla doğru kitap hedef kitlesine ulaşmak için yazarların dijital kitap tanıtım kampanyalarını planlamasına, dağıtmasına ve yönetmesine yardımcı olur.
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Web Sitesi: storiad.com
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