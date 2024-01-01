Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Storiad çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Storiad, kitap farkındalığını artırmak ve kitap satışlarını artırmak amacıyla doğru kitap hedef kitlesine ulaşmak için yazarların dijital kitap tanıtım kampanyalarını planlamasına, dağıtmasına ve yönetmesine yardımcı olur.

Kategoriler :

Web Sitesi: storiad.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Storiad ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.