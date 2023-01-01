Eğlenceli ve anlamlı bir bağış toplama etkinliği için okul topluluğunuzu bir araya getirin. Bir Read-A-Thon düzenlemek ve okulunuz için bağış toplamak için ReadaFun'u kullanın.

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