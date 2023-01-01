WebCatalog
ReadaFun

ReadaFun

readafun.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde ReadaFun çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Eğlenceli ve anlamlı bir bağış toplama etkinliği için okul topluluğunuzu bir araya getirin. Bir Read-A-Thon düzenlemek ve okulunuz için bağış toplamak için ReadaFun'u kullanın.

Web Sitesi: readafun.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, ReadaFun ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

SkoolBag

SkoolBag

skoolbag.com.au

Klas

Klas

tryklas.com

Circle

Circle

circle.so

StoriesForKids

StoriesForKids

storiesforkids.ai

CaptivateIQ

CaptivateIQ

captivateiq.com

Meetsy

Meetsy

meetsy.io

Join

Join

joinjoaomgcd.appspot.com

Showbie

Showbie

showbie.com

Scorpion

Scorpion

scorpion.co

Toppr School OS

Toppr School OS

toppr.school

Disciple

Disciple

disciplemedia.com

5-Star Students

5-Star Students

5starstudents.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası