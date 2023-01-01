WebCatalog
SkoolBag

SkoolBag

coralcommunities.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde SkoolBag çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Okulunuzu bir araya getirin. SkoolBag topluluğunuzu tüm iletişim tek bir yerde. Okulunuzun hak ettiği okul uygulaması, mesajlaşma sistemi ve veli bilgilendirme çözümüdür.

Web Sitesi: skoolbag.com.au

Yasal Uyarı: WebCatalog, SkoolBag ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Klas

Klas

app.tryklas.com

ReadaFun

ReadaFun

app.readafun.com

Whispir

Whispir

us.whispir.com

50skills

50skills

admin.50skills.com

infoodle

infoodle

infoodle.com

Volley

Volley

volley.app

Sycamore Education

Sycamore Education

app.sycamoreschool.com

CBC Listen

CBC Listen

cbc.ca

Circle

Circle

app.circle.so

Skool

Skool

skool.com

Trickle

Trickle

app.trickle.so

Shopify Ping

Shopify Ping

shopifyping.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası