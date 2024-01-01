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Epsilon3

Epsilon3

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Web Sitesi: epsilon3.io

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Epsilon3 çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Epsilon3'ün yazılım platformu karmaşık operasyonel prosedürleri yöneterek operatörlere zaman kazandırır ve hataları azaltır. Bir projenin entegrasyon ve testten canlı operasyonlara kadar tüm yaşam döngüsünü destekler. -Birden fazla program/görev için etkileşimli, gerçek zamanlı senkronize prosedürler -Onaylar, düzenlemeler, hat içi geri bildirim ve revizyonlar arasındaki değişiklikleri izlemeyi içeren yerleşik sürüm süreci -Çalışma sırasındaki prosedürlerin sorgulanabilir veritabanı -Manuel ve otomatik prosedür görünümleri ve yetenekleri - Entegre telemetri, komuta ve kontrol ve görev verileri -Ayrıntılı analizler, raporlar ve gösterge tabloları

Kategoriler:

Business
Analitik Platformları

Web Sitesi: epsilon3.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Epsilon3 ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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