Epsilon3'ün yazılım platformu karmaşık operasyonel prosedürleri yöneterek operatörlere zaman kazandırır ve hataları azaltır. Bir projenin entegrasyon ve testten canlı operasyonlara kadar tüm yaşam döngüsünü destekler. -Birden fazla program/görev için etkileşimli, gerçek zamanlı senkronize prosedürler -Onaylar, düzenlemeler, hat içi geri bildirim ve revizyonlar arasındaki değişiklikleri izlemeyi içeren yerleşik sürüm süreci -Çalışma sırasındaki prosedürlerin sorgulanabilir veritabanı -Manuel ve otomatik prosedür görünümleri ve yetenekleri - Entegre telemetri, komuta ve kontrol ve görev verileri -Ayrıntılı analizler, raporlar ve gösterge tabloları

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Web Sitesi: epsilon3.io

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