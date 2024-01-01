Fundamento
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Web Sitesi: fundamento.ai
Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Fundamento çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.
Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
Fundamento is an enterprise-focused contact center automation solution powered by AI that ensures companies consistently achieve excellent business outcomes by reducing AHT, lowering ramp time and saving costs.
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Web Sitesi: fundamento.ai
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