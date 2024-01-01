Supervity (eski adıyla Techforce.ai), AI Koçu ile bilgi çalışmalarını hızla otomatikleştirmelerine ve paylaşmalarına olanak tanıyarak iş ekiplerinin daha hızlı sonuçlara ulaşmalarını sağlar. Bugün, köklü şirketlerden hızlı büyüyen start-up'lara kadar 12.000'den fazla işletme kullanıcısı, Supervity'nin işyerini dönüştüren kodsuz yapay zeka destekli platformunu kullanıyor. Kullanım örnekleri sektörlere ve iş fonksiyonlarına göre değişiklik göstererek şirketlerin satış sonuçlarını %30'a kadar iyileştirmesine ve operasyonel üretkenliği %70'e kadar artırmasına yardımcı olur. Supervity'nin sunduğu çözümler yazılım firmalarının ve müşterilerinin iş süreçlerini kapsayabilmektedir. Çözüm, iş ekiplerinin manuel çalışmalarını otomatikleştirmesi için hem kullanıcı arayüzü hem de API tabanlı entegrasyonları destekler. Platform, kullanıcıların yeniden kullanılabilir dijital beceriler olarak kodsuz otomasyonlar oluşturup iş arkadaşları ve müşterilerle paylaşabilmesi için özünde ekip işbirliği ile oluşturulmuştur. Supervity ayrıca ürün odaklı şirketlerin son kullanıcılarının AI Coach ile daha hızlı sonuçlara ulaşmalarına yardımcı olmalarını sağlar. Beyaz etiketli modelde yerleşik RPA, Konuşmalı Yapay Zeka ve OCR Yapay Zeka yeteneklerini “hizmet olarak” sunan çok az sayıda şirketten biridir. Şirket şu anda KPMG, IBM ve Accenture gibi büyük sistem entegratörleriyle çalışıyor ve Finansal Hizmetler, Sağlık Hizmetleri ve Federal pazar segmentlerinde sektöre özel çözümler üretiyor.

Kategoriler :

Web Sitesi: supervity.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, Supervity ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.