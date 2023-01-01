Etleap ETL'yi basitleştirir ve otomatikleştirir. Etleap'in veri düzenleyicisi ve modelleme araçları, kullanıcıların herhangi bir kod yazmadan verilerin analiz için nasıl dönüştürüleceğini kontrol etmesine olanak tanır.

Web Sitesi: etleap.com

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