Prequel, verileri müşterinizin veri ambarına göndermenin en kolay yoludur. Verileri herhangi bir kod yazmadan müşterilerinizle senkronize edin. Kurumsal düzeyde ve SOC 2 uyumlu.

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