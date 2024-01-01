WebCatalog

Ottava

Ottava

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Web Sitesi: ottava.io

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Ottava çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Ottava, Excel tabanlı iş akışlarını gelişmiş veri analizi yetenekleriyle kusursuz bir şekilde uyumlu hale getiren veri yönetimi yazılımının ön saflarında yer almaktadır. Teknik bilgisi olmayan kullanıcılar için özel olarak tasarlanan Ottava, veri girişini, grafik oluşturmayı ve analizi basitleştirerek kullanıcı dostu bir deneyim sağlar. Ayrıntılı analizler yapmadan önce dikkatli veri hazırlığı gerektiren geleneksel araçların aksine Ottava, kullanıcılara doğrudan özetlenmiş veya toplu verilerden bilgi girme, keşfetme ve içgörüler çıkarma olanağı sağlar. Bu benzersiz yetenek, analitik süreci hızlandırır ve değerli zamandan tasarruf ederek kullanıcıların, verileri içindeki gizli bilgileri ortaya çıkarmasına ve bilinçli kararlar almasına olanak tanır.

Kategoriler:

Productivity
Veri Görselleştirme Araçları

Web Sitesi: ottava.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Ottava ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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