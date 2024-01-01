MLJAR - Üstün Veri Bilimi Araçları Mljar tarafından denetlenen, önce insan olan bir makine öğrenimi platformudur. Algoritma aramayı ve ayarlamayı zahmetsiz hale getirir. Kullanıcıların bir veri kümesi yüklemesi, giriş ve hedef nitelikleri seçmesi gerekir; mljar, en iyi eşleşen makine öğrenimi algoritmasını bulacaktır. MLJAR, makine öğrenimi ardışık düzenlerinin sürecini otomatikleştirir. MERCURY, Python not defterinizi teknik bilgisi olmayan kişilerle paylaşmanın en kolay yoludur. Hesaplamalı not defterinize widget'lar ekleyerek etkileşimli bir rapor, kontrol paneli, web uygulaması oluşturabilir ve MERCURY CLOUD'u kullanarak yalnızca birkaç tıklamayla bunu DAĞITABİLİRSİNİZ.

Web Sitesi: mljar.com

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