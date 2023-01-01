WebCatalog
Quartzy

Quartzy

app.quartzy.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Quartzy çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

En iyi laboratuvar çalışmaları için hepsi bir arada platform. Bir laboratuvarın benzersiz iş akışını dijitalleştirerek pazara sunma süresini kısaltır ve operasyonel verimliliği artırır.

Web Sitesi: quartzy.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Quartzy ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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