Modern Connect, diş hekimi ve laboratuvar iletişimini geliştirmenin bir sonraki adımı olan dijital bir platformdur. Modern Connect sayesinde diş hekimleri artık her bir vakayı rahatlıkla takip edebiliyor, canlı sohbet desteği alabiliyor ve aynı anda fotoğraf gönderirken dijital olarak yeni laboratuvar siparişleri verebiliyor.

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