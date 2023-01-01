WebCatalog
Modern Connect

Modern Connect

connect.moderndentallab.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Modern Connect çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Modern Connect, diş hekimi ve laboratuvar iletişimini geliştirmenin bir sonraki adımı olan dijital bir platformdur. Modern Connect sayesinde diş hekimleri artık her bir vakayı rahatlıkla takip edebiliyor, canlı sohbet desteği alabiliyor ve aynı anda fotoğraf gönderirken dijital olarak yeni laboratuvar siparişleri verebiliyor.

Web Sitesi: moderndentallab.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Modern Connect ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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